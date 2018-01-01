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Встреча игроков Динамо с болельщиками: онлайн-трансляция

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Трое футболистов Динамо пообщаются с болельщиками накануне игры с Шахтером.
Встреча игроков Динамо с болельщиками: онлайн-трансляция
Фк Динамо Киев

Киевское Динамо накануне матча с донецким Шахтером в 3-м туре чемпионата Украины проведет встречу с болельщиками. Ожидается, что пообщаться с фанатами придут Виктор Цыганков, Денис Бойко и Николай Шапаренко. 

Встреча с болельщиками состоится в конференц-зале на стадионе имени Валерия Лобановского. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Также к вашему вниманию онлайн-трансляция мероприятия.

Напомним, что матч Динамо – Шахтер состоится в пятницу, 3-го августа, на стадионе НСК Олимпийский. Начало матча – в 19:00 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступен онлайн матча.

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Теги: футбол, УПЛ, Динамо
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