Встреча игроков Динамо с болельщиками: онлайн-трансляция
Трое футболистов Динамо пообщаются с болельщиками накануне игры с Шахтером.
Киевское Динамо накануне матча с донецким Шахтером в 3-м туре чемпионата Украины проведет встречу с болельщиками. Ожидается, что пообщаться с фанатами придут Виктор Цыганков, Денис Бойко и Николай Шапаренко.
Встреча с болельщиками состоится в конференц-зале на стадионе имени Валерия Лобановского. Начало – в 19:00 по киевскому времени.
Также к вашему вниманию онлайн-трансляция мероприятия.
Напомним, что матч Динамо – Шахтер состоится в пятницу, 3-го августа, на стадионе НСК Олимпийский. Начало матча – в 19:00 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступен онлайн матча.
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