Ворскла объявила о подписании двух бразильцев

Полтавский клуб усиливает состав.

Полтавская Ворскла подписала контракты с защитником Арторум и нападающим Николасом Карекой.

23-летний Артур подписал соглашение на правах свободного агента. Его контракт рассчитан на два года. Ранее бразилец играз за Интернасьонал на позиции левого защитника.

21-летний Карека перешел из Гремио, подписав контракт об аренде на один год.

Ранее сообщалось, что Ворскла усилит состав четырьмя игроками.

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