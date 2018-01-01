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Ворскла объявила о подписании двух бразильцев

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Полтавский клуб усиливает состав.
Артур и Карека
Артур и Карека
ФК Ворскла

Полтавская Ворскла подписала контракты с защитником Арторум и нападающим Николасом Карекой.

23-летний Артур подписал соглашение на правах свободного агента. Его контракт рассчитан на два года. Ранее бразилец играз за Интернасьонал на позиции левого защитника.

21-летний Карека перешел из Гремио, подписав контракт об аренде на один год. 

Ранее сообщалось, что Ворскла усилит состав четырьмя игроками.

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Теги: Артур, николас карека, ворскла, бразилия
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