Ворскла объявила о подписании двух бразильцев
Полтавский клуб усиливает состав.
Полтавская Ворскла подписала контракты с защитником Арторум и нападающим Николасом Карекой.
23-летний Артур подписал соглашение на правах свободного агента. Его контракт рассчитан на два года. Ранее бразилец играз за Интернасьонал на позиции левого защитника.
21-летний Карека перешел из Гремио, подписав контракт об аренде на один год.
Ранее сообщалось, что Ворскла усилит состав четырьмя игроками.
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