Ворскла подпишет двух бразильцев и двух африканцев

Полтавский клуб усилят четыре новичка.

Главый тренер Ворсклы Василий Сачко хочет усилить состав команды перед групповым этапом Лиги Европы.

Сегодня в контрольном матче против Кремня тренерский штаб рассмотрит нескольких потенциальных новичков, сообщает zbirna.com.

Фамилии и амплуа футболистов не уточняются, известно только, что двое прибыли из Бразилии, а двое - из Африки.

Напомним, в первом туре УПЛ Динамо благодаря "ляпу" Шуста обыграло Ворсклу.

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