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Ворскла подпишет двух бразильцев и двух африканцев

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Полтавский клуб усилят четыре новичка.
Тренировка Ворсклы
Тренировка Ворсклы
vorskla.com.ua

Главый тренер Ворсклы Василий Сачко хочет усилить состав команды перед групповым этапом Лиги Европы.

Сегодня в контрольном матче против Кремня тренерский штаб рассмотрит нескольких потенциальных новичков, сообщает zbirna.com.

Фамилии и амплуа футболистов не уточняются, известно только, что двое прибыли из Бразилии, а двое - из Африки. 

Напомним, в первом туре УПЛ Динамо благодаря "ляпу" Шуста обыграло Ворсклу. 

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Теги: Ворскла, Василий Сачко, Бразилия, Африка
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