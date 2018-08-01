Гармаш хочет получить больше миллиона гривен за расстрелянное авто

Полузащитник Динамо хочет получить компенсацию от владельцев парковки.

Полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Денис Гармаш подал в суд на владельцев стоянки, на которой расстреляли его авто почти год назад.

Гармаш хочет взыскать с коммунального предприятия, которое обслуживает подземную стоянку на Днепровской набережной 1 миллион 300 тысяч гривень. В Дарницком суде Киева уже начался гражданский судебный процесс. Как сообщает ТСН, истец считает, что виноват паркинг, потому что не обеспечил охрану.

В ночь на 5-е декабря 2017-го неизвестный расстрелял автомобиль футболиста. Мужчина с автоматом оставил четырнадцать пулевых отверстий в автомобиле Гармаша. Ходили слухи, что это предупреждение за долги на тотализаторе. Сам полузащитник их опроверг.

Адвокат коммунальщиков уверяет: "Жилье-сервис" гарантирует чистоту и непротекаемость потолка в паркинге. Но никак не защиту от хулиганов или террористов.

"Этот ущерб должны покрывать лица, которые непосредственно его нанесли, то есть лица, которые расстреляли", - говорит юрист. Но полиция стрелка с автоматом так и не нашла.

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