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У Динамо осталось два кандидата на позицию форварда

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Киевский клуб находится в поисках нападающего.
Команда Александра Хацкевича ищет форварда
Команда Александра Хацкевича ищет форварда
ФК Динамо Киев

Скауты Динамо сократили список потенциальных форвардов, в позиции которой киевляне нуждаются, до двух претендентов.

Как сообщает FootballHub, это 21-летний аргентинец Брайан Мансилья из Расинга Авельянеды и 26-летний чех Матей Выдра, выступающий за Дерби Каунти.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис рассказал, что его команда активно ищет нападающего и флангового полузащитника.

Также "бело-синих" связывали интересом с итальянским форвардом Алессио Черчи.

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Теги: футбол, Динамо Киев, трансфер, УПЛ, чемпионат Украины по футболу
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