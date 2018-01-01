У Динамо осталось два кандидата на позицию форварда

Киевский клуб находится в поисках нападающего.

Скауты Динамо сократили список потенциальных форвардов, в позиции которой киевляне нуждаются, до двух претендентов.

Как сообщает FootballHub, это 21-летний аргентинец Брайан Мансилья из Расинга Авельянеды и 26-летний чех Матей Выдра, выступающий за Дерби Каунти.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис рассказал, что его команда активно ищет нападающего и флангового полузащитника.

Также "бело-синих" связывали интересом с итальянским форвардом Алессио Черчи.

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