Игрок Динамо – о предстоящем матче против донецкого Шахтера.

Динамо 3 августа сыграет поединок 3-го тура УПЛ, в котором примет на своем поле донецкий Шахтер.

Накануне встречи своим мнением поделился воспитанник, а ныне игрок "бело-синих" Александр Андриевский.

"Последние матчи против Шахтера показали, что по тактике наш тренерский штаб подбирает правильный план. А уж какой он будет на этот раз – решать главному тренеру. Мы будем играть так, как он нам скажет, попробуем выполнить все его установки на игру.

На самом деле еще в детской школе Динамо нас учили, что Шахтер – наш самый принципиальный соперник. Сейчас ощущение и понимание этого все еще во мне", – приводит слова футболиста официальный сайт киевлян.

Напомним, противостояние между Динамо и Шахтером пройдет на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 19:00.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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