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Дерлис Гонсалес: Я покидаю великий украинский клуб

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Дерлис Гонсалес обратился к болельщикам после своего перехода из Динамо в Сантос.
Дерлис Гонсалес
Дерлис Гонсалес
ФК Динамо Киев

Парагвайский полузащитник Дерлис Гонсалес попрощался с Динамо после своего перехода в Сантос.

"Спасибо, Динамо Киев! Как вы знаете, я покидаю этот великий украинский клуб. Динамо Киев было особенной вехой моей карьеры", – написал футболист в социальной сети Instagram.

"Я с большой любовью отношусь ко всем в этом клубе, и продолжу следить за успехами своих товарищей. Особая благодарность болельщиками, которые всегда поддерживали меня".

В конце Дерлис добавил: "Сила, Динамо!".

Напомним, Гонсалес перешел в Динамо из Базела летом 2015-го года за 9,4 миллиона евро. С тех пор он провел за "бело-синих" 85 матчей, которых забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.

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Теги: Дерлис Гонсалес, Динамо Киев, Сантос, трансфер, чемпионат Украины по футболу
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