Многострадальный переход все же осуществился.

Парагвайский полузащитник киевского Динамо Дерлис Гонсалес поставил свою подпись под контрактом с бразильским Сантосом.

Соответствующее фото появилось на странице Сантоса в Twitter.

Подробности контракта с игроком не сообщаются, хотя ранее в прессе была информация, что Гонсалес будет арендован Сантосом на год.

Отметим, что длительное время стороны не могли договориться о финансовых условиях контракта, так как Дерлис хотел в Сантосе те же условия, что были у него в Украине.

Гонсалес пришел в Динамо из Базеля летом 2015 года. В футболке киевского клуба он сыграл 85 матчей и забил 12 голов.

Теперь, вероятно, следует ожидать трансфер в Динамо бразильского вингера Витора Буэно, который уже находится в Киеве и ждал окончания истории и Дерлисом.

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