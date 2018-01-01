Фонсека сможет рассчитывать на Кривцова в матче с Динамо
Защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов, который пропустил стартовые туры УПЛ из-за травмы, полученной в игре за Суперкубок, сможет сыграть против Динамо в пятницу.
Как сообщает телеканал Футбол 1, защитник восстановился от повреждения и готовится к центральному матчу 3-го тура в общей группе.
Напомним, что в прошлом туре Паулу Фонсека помимо Кривцова не смог рассчитывать на Ярослава Ракицкого и Ивана Ордеца. Таким образом, в матче с Арсенал-Киев в центре обороны играли Давид Хочолава и Николай Матвиенко.
Поединок 3-го тура чемпионата Украины Динамо – Шахтер состоится в ближайшею пятницу на стадионе НСК Олимпийский. Начало встречи – в 19:00.
Также на нашем сайте будет доступен онлайн матча Динамо – Шахтер.
Ранее сообщалось, что Паулу Фонсека хочет избавиться от бразильского полузащитника.
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