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Фонсека сможет рассчитывать на Кривцова в матче с Динамо

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Сергей Кривцов восстановился от травмы и сможет сыграть в пятничном матче с Динамо.
Сергей Кривцов
Сергей Кривцов
ФК Шахтер Донецк

Защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов, который пропустил стартовые туры УПЛ из-за травмы, полученной в игре за Суперкубок, сможет сыграть против Динамо в пятницу. 

Как сообщает телеканал Футбол 1, защитник восстановился от повреждения и готовится к центральному матчу 3-го тура в общей группе.

Напомним, что в прошлом туре Паулу Фонсека помимо Кривцова не смог рассчитывать на Ярослава Ракицкого и Ивана Ордеца. Таким образом, в матче с Арсенал-Киев в центре обороны играли Давид Хочолава и Николай Матвиенко.

Поединок 3-го тура чемпионата Украины Динамо – Шахтер состоится в ближайшею пятницу на стадионе НСК Олимпийский. Начало встречи – в 19:00.

Также на нашем сайте будет доступен онлайн матча Динамо – Шахтер.

Ранее сообщалось, что Паулу Фонсека хочет избавиться от бразильского полузащитника.

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Теги: футбол, Динамо, Шахтер, УПЛ, Сергей Кривцов
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