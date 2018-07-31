Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Петраков: Сборная Украины перевыполнила задачу, пробившись в полуфинал Евро

Комментариев: 1
Главный тренер сборной Украины U-19 подвел итоги выступлений на юношеском чемпионате Европы.
Петраков: Сборная Украины перевыполнила задачу, пробившись в полуфинал Евро
ФФУ

Главный тренер сборной Украины U-19 Александр Петраков заявил, что его подопечные перевыполнили задачу, пробившись в полуфинал Евро-2018.

"Мы даже немного перевыполнили задачу, пробившись в полуфинал Евро. Но пусть никто не думает, что на игру против Португалии команда получилась не настроенной надлежащим образом. Не стоит забывать, что пиренейская сборная – чемпион Европы среди 17-летних. Очень сильная команда. 

К тому же сказался один лишний день отдыха у соперника. С подобной проблемой столкнулись и англичане, проиграв норвежцам стыковой матч за право попадания на чемпионат мира. И французы выглядели не так, как обычно, в полуфинальном поединке с итальянцами", – приводит слова Петракова пресс-служба ФФУ.

Также наставник рассказал об усилении сборной Украины к чемпионату мира. 

"Но не забывайте, что из основы у нас еще есть травмированный сейчас Тимофей Сухарь и Алексей Кащук, который не успел восстановиться к началу Евро. Также я хочу видеть Андрея Лунина. На эту тему я уже переговорил с президентом ФФУ. В конце мая чемпионат Испании заканчивается. Этот вратарь нам очень поможет", – подытожил Петраков.

Напомним, что сборная Украины вышла из группы на чемпионате Европы и, таким образом, пробилась в основную сетку чемпионата мира U-20. Полуфинале Евро "сине-желтые" были разгромлены Португалией (0:5).

Ранее Петраков обвинил себя в поражении в полуфинале Евро от португальцев.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
saigonn    31.07.2018, 11:07
Оценка:  0
saigonn
Опять началось...то не так , там не то, не туда не сюда....можно подумать что что то изменилось бы если эти двое ребят были бы......владение мячем это небо и земля , Инд техника как будто они 12 лет занимались не футболом, а бог весть чем! 12 лет заниматься футболом , и что? Опять бред из уст тренеров, " специалистов", федерации....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь