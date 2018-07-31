Петраков: Сборная Украины перевыполнила задачу, пробившись в полуфинал Евро

Главный тренер сборной Украины U-19 подвел итоги выступлений на юношеском чемпионате Европы.

Главный тренер сборной Украины U-19 Александр Петраков заявил, что его подопечные перевыполнили задачу, пробившись в полуфинал Евро-2018.

"Мы даже немного перевыполнили задачу, пробившись в полуфинал Евро. Но пусть никто не думает, что на игру против Португалии команда получилась не настроенной надлежащим образом. Не стоит забывать, что пиренейская сборная – чемпион Европы среди 17-летних. Очень сильная команда.

К тому же сказался один лишний день отдыха у соперника. С подобной проблемой столкнулись и англичане, проиграв норвежцам стыковой матч за право попадания на чемпионат мира. И французы выглядели не так, как обычно, в полуфинальном поединке с итальянцами", – приводит слова Петракова пресс-служба ФФУ.

Также наставник рассказал об усилении сборной Украины к чемпионату мира.

"Но не забывайте, что из основы у нас еще есть травмированный сейчас Тимофей Сухарь и Алексей Кащук, который не успел восстановиться к началу Евро. Также я хочу видеть Андрея Лунина. На эту тему я уже переговорил с президентом ФФУ. В конце мая чемпионат Испании заканчивается. Этот вратарь нам очень поможет", – подытожил Петраков.

Напомним, что сборная Украины вышла из группы на чемпионате Европы и, таким образом, пробилась в основную сетку чемпионата мира U-20. Полуфинале Евро "сине-желтые" были разгромлены Португалией (0:5).

Ранее Петраков обвинил себя в поражении в полуфинале Евро от португальцев.

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