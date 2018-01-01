Фонсека хочет избавиться от бразильского полузащитника

Веллингтон Нем не входит в планы тренерского штаба Шахтера.

Донецкий Шахтер в летнее межсезонье расстанется с бразильским полузащитником Веллингтоном Немом. Футболист не входит в планы главного тренера "горняков" Паулу Фонсеки. Об этом сообщает ESPN Brazil.

В прошлом сезоне бразилец провел на поле всего 57 минут в 3 поединках. А за все свои 5 лет в донецком клубе, Веллингтон выходил на поле 29 раз и отличился 6 забитыми мячами.

Полузащитник может продолжить карьеру в ОАЭ. Ресурс transfermarkt оценивает Нема в два миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Шахтер отдал своего защитника в аренду португальскому клубу.

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