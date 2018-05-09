Динамо - Шахтер: онлайн трансляция

Динамо и Шахтер сыграют в третьем туре чемпионата Украины. Следите за онлайн трансляцией матча Динамо - Шахтер.

Киевское Динамо и донецкий Шахтер встретится в Киеве на НСК Олимпийский в матче третьего тура чемпионата Украины по футболу.

Оба главных претендента на чемпионство в стартовом туре одержали победы - киевляне одержали минимальные победы над Ворсклой и Львовом, тогда как Шахтер 2:0 обыграл Десну и 3:0 Арсенал-Киев.

Кроме того, стоит отметить, что команды уже играли недавно - 21 июля в Суперкубке Украины Динамо минимально обыграло Шахтер. Время взять реванш или киевляне докажут свое превосходство в этой части сезона?

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне донецкой команды. Так, компания bwin принимает ставки на победу "горняков" с коэффициентом 2,3, а на киевлян – 2,85. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,2.

Последние матчи Динамо

28.07.2018 Чемпионат Украины Львов Динамо Киев 0:1 25.07.2018 Чемпионат Украины Динамо Киев Ворскла 1:0 21.07.2018 Суперкубок Шахтер Донецк Динамо Киев 0:1 14.07.2018 Товарищеский матч Динамо Киев Виктория Пльзень 2:0 13.07.2018 Товарищеский матч Телфс Динамо Киев 0:9

Последние матчи Шахтера

29.07.2018 Чемпионат Украины Шахтер Донецк Арсенал-Киев 3:0 25.07.2018 Чемпионат Украины Десна Шахтер Донецк 0:2 21.07.2018 Суперкубок Шахтер Донецк Динамо Киев 0:1 12.07.2018 Товарищеский матч Бешикташ Шахтер Донецк 0:0 09.07.2018 Товарищеский матч Шахтер Донецк Витесс 4:1

Последние очные матчи:

21.07.2018 Суперкубок Шахтер Донецк Динамо Киев 0:1 19.05.2018 Чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк 2:1 09.05.2018 Кубок Украины Динамо Киев Шахтер Донецк 0:2 14.04.2018 Чемпионат Украины Шахтер Донецк Динамо Киев 0:1 22.10.2017 Чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк 0:0

Напомним, матч третьего тура чемпионата Украины между Динамо и Шахтером состоится в Киеве на НСК Олимпийский 3 августа. Начало матча в 19:00

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 3 августа, начиная с 18:50 по киевскому времени.

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