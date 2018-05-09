Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо - Шахтер: онлайн трансляция

Комментариев: 0
Динамо и Шахтер сыграют в третьем туре чемпионата Украины. Следите за онлайн трансляцией матча Динамо - Шахтер.
Онлайн матча Динамо - Шахтер
Онлайн матча Динамо - Шахтер

Киевское Динамо и донецкий Шахтер встретится в Киеве на НСК Олимпийский в матче третьего тура чемпионата Украины по футболу.

Оба главных претендента на чемпионство в стартовом туре одержали победы - киевляне одержали минимальные победы над Ворсклой и Львовом, тогда как Шахтер 2:0 обыграл Десну и 3:0 Арсенал-Киев.

Кроме того, стоит отметить, что команды уже играли недавно - 21 июля в Суперкубке Украины Динамо минимально обыграло Шахтер. Время взять реванш или киевляне докажут свое превосходство в этой части сезона?

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне донецкой команды. Так, компания bwin принимает ставки на победу "горняков" с коэффициентом 2,3, а на киевлян – 2,85. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,2.

Последние матчи Динамо

28.07.2018Чемпионат УкраиныЛьвовДинамо Киев0:1
25.07.2018Чемпионат УкраиныДинамо КиевВорскла1:0
21.07.2018СуперкубокШахтер ДонецкДинамо Киев0:1
14.07.2018Товарищеский матчДинамо КиевВиктория Пльзень2:0
13.07.2018Товарищеский матчТелфсДинамо Киев0:9

Последние матчи Шахтера

29.07.2018Чемпионат УкраиныШахтер ДонецкАрсенал-Киев3:0
25.07.2018Чемпионат УкраиныДеснаШахтер Донецк0:2
21.07.2018СуперкубокШахтер ДонецкДинамо Киев0:1
12.07.2018Товарищеский матчБешикташШахтер Донецк0:0
09.07.2018Товарищеский матчШахтер ДонецкВитесс4:1

Последние очные матчи:

21.07.2018СуперкубокШахтер ДонецкДинамо Киев0:1
19.05.2018Чемпионат УкраиныДинамо КиевШахтер Донецк2:1
09.05.2018Кубок УкраиныДинамо КиевШахтер Донецк0:2
14.04.2018Чемпионат УкраиныШахтер ДонецкДинамо Киев0:1
22.10.2017Чемпионат УкраиныДинамо КиевШахтер Донецк0:0

Напомним, матч третьего тура чемпионата Украины между Динамо и Шахтером состоится в Киеве на НСК Олимпийский 3 августа. Начало матча в 19:00

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 3 августа, начиная с 18:50 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Динамо Киев, Шахтер, онлайн трансляция
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь