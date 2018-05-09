Динамо – Шахтер 0:0 онлайн трансляция матча УПЛ
Киевское Динамо и донецкий Шахтер встретится в Киеве на НСК Олимпийский в матче третьего тура чемпионата Украины по футболу.
Оба главных претендента на чемпионство в стартовом туре одержали победы – киевляне одержали минимальные победы над Ворсклой и Львовом, тогда как Шахтер 2:0 обыграл Десну и 3:0 Арсенал-Киев.
Кроме того, стоит отметить, что команды уже играли недавно – 21 июля в Суперкубке Украины Динамо минимально обыграло Шахтер. Время взять реванш или киевляне докажут свое превосходство в этой части сезона?
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне донецкой команды. Так, компания bwin принимает ставки на победу "горняков" с коэффициентом 2,3, а на киевлян – 2,85. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,2.
Последние матчи Динамо
|28.07.2018
|Чемпионат Украины
|Львов
|Динамо Киев
|0:1
|25.07.2018
|Чемпионат Украины
|Динамо Киев
|Ворскла
|1:0
|21.07.2018
|Суперкубок
|Шахтер Донецк
|Динамо Киев
|0:1
|14.07.2018
|Товарищеский матч
|Динамо Киев
|Виктория Пльзень
|2:0
|13.07.2018
|Товарищеский матч
|Телфс
|Динамо Киев
|0:9
Последние матчи Шахтера
|29.07.2018
|Чемпионат Украины
|Шахтер Донецк
|Арсенал-Киев
|3:0
|25.07.2018
|Чемпионат Украины
|Десна
|Шахтер Донецк
|0:2
|21.07.2018
|Суперкубок
|Шахтер Донецк
|Динамо Киев
|0:1
|12.07.2018
|Товарищеский матч
|Бешикташ
|Шахтер Донецк
|0:0
|09.07.2018
|Товарищеский матч
|Шахтер Донецк
|Витесс
|4:1
Последние очные матчи:
|21.07.2018
|Суперкубок
|Шахтер Донецк
|Динамо Киев
|0:1
|19.05.2018
|Чемпионат Украины
|Динамо Киев
|Шахтер Донецк
|2:1
|09.05.2018
|Кубок Украины
|Динамо Киев
|Шахтер Донецк
|0:2
|14.04.2018
|Чемпионат Украины
|Шахтер Донецк
|Динамо Киев
|0:1
|22.10.2017
|Чемпионат Украины
|Динамо Киев
|Шахтер Донецк
|0:0
Напомним, матч третьего тура чемпионата Украины между Динамо и Шахтером состоится в Киеве на НСК Олимпийский 3 августа. Начало матча в 19:00
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 3 августа, начиная с 18:50 по киевскому времени.
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