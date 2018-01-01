Буэно перейдет в Динамо, вне зависимости от Гонсалеса – тренер Сантоса

Главный наставник бразильского Сантоса заявил, что Виторо Буэно подпишет контракт с Динамо, вне зависимости от перехода Дерлиса Гонсалеса.

Главный тренер Сантоса Рикардо Гомеш рассказал, что Виторо Буэно подпишет контракт с киевским Динамо, вне зависимости от того отправится ли в обратном направлении Дерлис Гонсалес. Об этом на своей странице в Twitter сообщил бразильский журналист Фабио Лазаро.

Напомним, что переход Гонсалеса в Сантос может сорваться из-за того, что бразильский клуб пока что не собирается платить парагвайцу такую же зарплату, которую он имел в Динамо.

Буэно был признан главным открытием чемпионата Бразилии в 2016 году. Также на счету полузащитника 100 матчей за Сантос, в которых он забил 21 гол и сделал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что клубы обменяются игроками на правах двухлетней аренды.

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