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Шапаренко показал маску, в которой будет играть ближайший месяц

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Игроку удалось избежать хирургического вмешательства.
Николай Шапаренко
Николай Шапаренко
Фк Динамо Киев

Футболист киевского Динамо Николай Шапаренко поделился фотографией своего нового аксессуара, с которым ему придется играть и тренироваться ближайший месяц.

Также врач киевлян Леонид Миронов прокомментировал состояние здоровья полузащитника.

“Следующий месяц Николай будет вынужден тренироваться и играть в специальной защитной маске. Это очень серьезная травма, ведь мог быть и осколочный, и вдавленный перелом переносицы, что могло привести к серьезной операции, и тогда бы игрок выбыл из тренировочного процесса на длительный срок.

У Николая трещина правого крыла носа со смещением, но не требующая репозиции, то есть хирургического вмешательства. Он находится под наблюдением врача, у него было уже несколько консультаций”,- цитирует Миронова официальный сайт клуба.

Напомним, что Шапаренко пришлось пропустить матч 2-го тура УПЛ, в котором Динамо минимально одолело Львов.

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Теги: футбол, Динамо, Николай Шапаренко
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