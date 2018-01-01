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Отец Гонсалеса: Если Дерлис не договорится с Сантосом, то он вернется в Украину

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Дерлис Гонсалес хочет получать в Сантосе такую же зарплату, как в Динамо.
Дерлис Гонсалес
Дерлис Гонсалес
ФК Динамо Киев

Отец Дерлиса Гонсалеса Пабло заявил, что его сын вернется в Динамо, если Сантос не удовлетворит аппетиты полузащитника по поводу зарплаты.  

"Если Дерлис не получит ту же зарплату, которую он имеет в Динамо, то мы не отправимся в Сантос.

В таком случае Гонсалес вернется в Украину. Пока что мы не летим в Бразилию, так как уже просидели там четыре дня, ничего за это время не решив.

Мы обеспокоены тем, что переход не состоится. Тогда Гонсалесу лучше будет вернуться в Динамо", – сказал Пабло в комментарии бразильскому изданию А Tribuna.

Напомним, что Сантос и Динамо хотят обменяться полузащитниками на правах двухлетней аренды. Если переход Гонсалеса состоится, то из Бразилии в Украину отправится 23-летний Виторо Буэно.

Ранее сообщалось, что Дерлис согласился на переход в Сантос. 

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Теги: футбол, Динамо, Сантос, Дерлис Гонсалес, Виторо Буэно
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