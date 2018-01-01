Динамо – Шахтер: прогноз и ставки букмекеров на матч УПЛ

Динамо и Шахтер сыграют в третьем туре чемпионата Украины. Букмекеры считают фаворитом матч донецкий клуб.

Киевское Динамо и донецкий Шахтер встретится в Киеве на НСК Олимпийский в матче третьего тура чемпионата Украины по футболу.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне донецкой команды. Так, компания bwin принимает ставки на победу "горняков" с коэффициентом 2,3, а на киевлян – 2,85. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,2.

Матч третьего тура чемпионата Украины между Динамо и Шахтером состоится в Киеве на НСК Олимпийский 3 августа. Начало матча в 19:00.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна начиная с 18:50 по киевскому времени.

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