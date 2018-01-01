Шовковский на мотоцикле объехал 9 стран за 13 дней

Бывший футболист на заслуженном отдыхе не скучает.

Александр Шовковский вместе со своей девушкой и друзьями решил отправиться в тур по Европе на мотоцикле. Группа стартовала 15 июля из Киева.

"В 8 утра мы встретились с друзьями на выезде из Киева и с полными баками топлива и пустыми от впечатлений стартовали в первую точку нашей остановки – польский Жешув. Основная задача на этот переезд была успеть к началу финального матча чемпионата мира по футболу, который должен был начаться в 18:00 по киевскому времени. Ведь я обязательно считал своим долгом поддержать сборную Хорватии", – написал Шовковский в своем Facebook.

За это время Александр и компания проехали 9 стран.

"Все вернулись немного уставшие, но! И это самое главное! В полном составе и с переполненными эмоциями.

Стартовали мы утром 15-го июля и за это время прошли 9 стран и множество городов. Украина, Польша, Германия, Дания, Швеция, Норвегия, опять Швеция, откуда на пароме отправились в Эстонию, пришвартовались на 10-ти минутную стоянку в порту Финляндии, далее была Латвия, Литва, опять Польша и вернулись в Украину.

С момента старта и до момента конечной остановки на мотоцикле пройдено 6414,7 км. К общему километражу надо добавить 12 переправ на пароме", – написал экс-вратарь Динамо.

Ранее сообщалось, что Шовковский станцевал на Венском балу.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!