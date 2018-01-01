Динамо - Шахтер: когда матч и где смотреть

Динамо и Шахтер сыграют в третьем туре чемпионата Украины.

Киевское Динамо и донецкий Шахтер встретится в Киеве на НСК Олимпийский в матче третьего тура чемпионата Украины по футболу.

Оба главных претендента на чемпионство в стартовом туре одержали победы - киевляне одержали минимальные победы над Ворсклой и Львовом, тогда как Шахтер 2:0 обыграл Десну и 3:0 Арсенал-Киев.

Матч третьего тура чемпионата Украины между Динамо и Шахтером состоится в Киеве на НСК Олимпийский 3 августа. Начало матча в 19:00.

По ТВ Динамо - Шахтер можно будет посмотреть на канале 2+2.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна начиная с 18:50 по киевскому времени.

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