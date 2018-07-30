Тренер новичка УПЛ и ненужный Динамо нападающий – лучшие во 2 туре УПЛ

Эксперты УПЛ определили лучшего тренера и футболиста по итогам 2-го тура.

Главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь признан лучшим наставником по итогам 2-го тура чемпионата Украины. Эксперты УПЛ оценили работу 54-летнего специалиста на 4,6 баллов.

Лучшим игроком тура признан подопечный Рябоконя – Дмитрий Хлебас. 24-летний нападающий отметился дублем в ворота Мариуполя и еще дважды ассистировал партнерам.

Напомним, что у Хлебаса нынешним летом истек контракт с Динамо и он на правах свободного перебрался в Чернигов.

Во 2-м туре Десна на выезде разбила Мариуполь (4:1) и добыла первую победу в нынешнем сезоне. К вашему вниманию также видео голов и обзор матча Мариуполь – Десна.

С результатами матчей 2-го тура вы можете ознакомиться здесь.

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