Форвард Динамо признался, что мечтает играть за мадридский Реал

Нападающий киевлян Назарий Русин дал свой комментарий после победы над ФК Львов.

Назарий Русин, вышедший на замену вместо Николая Морозюка на 90+1-й минуте, спустя несколько десятков секунд забил свой первый мяч в первенстве УПЛ.

"Невероятное чувство. Хацкевич, перед моим выходом на замену, сказал, что нужно забить", – заявил Русин в эфире Профутбол.

"Хочу стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ, а мечта – играть в мадридском Реале".

"В Динамо все отлично. Хороший коллектив, хорошие тренеры. Хочется больше выходить на поле, но нужно работать".

Напомним, Динамо дожало ФК Львов на последних минутах поединка. На нашем сайте доступно видео гола и обзор матча ФК Львов – Динамо.

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