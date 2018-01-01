Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Форвард Динамо признался, что мечтает играть за мадридский Реал

Комментариев: 0
Нападающий киевлян Назарий Русин дал свой комментарий после победы над ФК Львов.
Назарий Русин
Назарий Русин
ФК Динамо Киев

Назарий Русин, вышедший на замену вместо Николая Морозюка на 90+1-й минуте, спустя несколько десятков секунд забил свой первый мяч в первенстве УПЛ.

"Невероятное чувство. Хацкевич, перед моим выходом на замену, сказал, что нужно забить", – заявил Русин в эфире Профутбол.

"Хочу стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ, а мечта – играть в мадридском Реале".

"В Динамо все отлично. Хороший коллектив, хорошие тренеры. Хочется больше выходить на поле, но нужно работать".

Напомним, Динамо дожало ФК Львов на последних минутах поединка. На нашем сайте доступно видео гола и обзор матча ФК Львов – Динамо.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Назарий Русин, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины по футболу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь