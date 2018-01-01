Цыганков – о возможном переходе в Шахтер: Такого не будет

Вице-капитан киевского Динамо Виктор Цыганков не повторит путь Жуниора Мораеса.

Фланговый вингер киевского Динамо Виктор Цыганков в интервью программе Профутбол на телеканале 2+2 поделился мнением о переходе экс-партнера Жуниора Мораеса в стан донецкого Шахтера.

"Единственный минус – он не говорил о том, что перейдет, хотя я с ним разговаривал. Говорил, что Шахтер – это самый последний вариант, и выбрал его. Это его футбольный путь".

"Что нужно, чтобы я перешел в Шахтер? Такого не будет", – рассказал Цыганков.

Напомним, перед матчем за Суперкубок Украины игроки Динамо приняли решение не пожимать Жуниору руку.

Позже Виктор Цыганков рассказал, что это было командное решение.

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