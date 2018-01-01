Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Цыганков – о возможном переходе в Шахтер: Такого не будет

Комментариев: 0
Вице-капитан киевского Динамо Виктор Цыганков не повторит путь Жуниора Мораеса.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
Олег Батрак, iSport.ua

Фланговый вингер киевского Динамо Виктор Цыганков в интервью программе Профутбол на телеканале 2+2 поделился мнением о переходе экс-партнера Жуниора Мораеса в стан донецкого Шахтера.

"Единственный минус – он не говорил о том, что перейдет, хотя я с ним разговаривал. Говорил, что Шахтер – это самый последний вариант, и выбрал его. Это его футбольный путь".

"Что нужно, чтобы я перешел в Шахтер? Такого не будет", – рассказал Цыганков.

Напомним, перед матчем за Суперкубок Украины игроки Динамо приняли решение не пожимать Жуниору руку.

Позже Виктор Цыганков рассказал, что это было командное решение.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Динамо Киев, Виктор Цыганков, Жуниор Мораес, Шахтер, чемпионат Украины по футболу, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь