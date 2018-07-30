Шахтер отдал своего защитника в аренду португальскому клубу

Защитник Шахтера Додо отправился в аренду в Виторию Гимараэш.

Додо перебрался в Витория Гимараэш, сообщил официальный сайт португальской команды.

Арендное соглашение рассчитано на один сезон.

В Шахтер 19-летний бразилец перебрался в конце 2017 года. С тех пор он провел лишь три матча.

Напомним, Витория Гимараэш в сезоне-2017/18 финишировала на девятой строчке в чемпионате Португалии.

Ранее сообщалось о том, что Марлос может продолжить карьеру в Роме.

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