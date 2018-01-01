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Мариуполь - Десна 1:4 видео голов и обзор матча

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Десна разгромила Мариуполь во втором туре чемпионата Украины. Смотрите видео голов матча Мариуполь - Десна.
Видео голов матча Мариуполь - Десна
Видео голов матча Мариуполь - Десна

Черниговская Десна одержала первую победу в своей истории в УПЛ, разгромив участника еврокубков от Украины Мариуполь благодаря дублям Хлебаса и Филиппова.

Мариуполь — Десна 1:4
Голы: Вакула, 68 — Хлебас, 3, 22, Филиппов, 59, 78

Мариуполь: Худжамов — Кирюханцев (Вакула, 67), Чоботенко, Быков (Фомин, 30), Полегенько — Пихаленок, Белый — Чурко (Горбунов, 46), Мишнев, Тищенко — Борячук

Десна: Литовка — Д. Фаворов, Гитченко, Братков, Мостовой — Коберидзе, Огиря — Старенький (Банасевич, 75), Хлебас (Ермаков, 83), Волков (Слинкин, 89) — Филиппов

Предупреждение: Кирюханцев

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Теги: Десна, Мариуполь, чемпионат Украины, видео голов
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