Мариуполь - Десна 1:4 видео голов и обзор матча
Десна разгромила Мариуполь во втором туре чемпионата Украины. Смотрите видео голов матча Мариуполь - Десна.
Черниговская Десна одержала первую победу в своей истории в УПЛ, разгромив участника еврокубков от Украины Мариуполь благодаря дублям Хлебаса и Филиппова.
Мариуполь — Десна 1:4
Голы: Вакула, 68 — Хлебас, 3, 22, Филиппов, 59, 78
Мариуполь: Худжамов — Кирюханцев (Вакула, 67), Чоботенко, Быков (Фомин, 30), Полегенько — Пихаленок, Белый — Чурко (Горбунов, 46), Мишнев, Тищенко — Борячук
Десна: Литовка — Д. Фаворов, Гитченко, Братков, Мостовой — Коберидзе, Огиря — Старенький (Банасевич, 75), Хлебас (Ермаков, 83), Волков (Слинкин, 89) — Филиппов
Предупреждение: Кирюханцев
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