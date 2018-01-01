Шахтер - Арсенал-Киев 3:0 видео голов матча
Шахтер разгромил киевский Арсенал в матче второго тура чемпионата Украины. Смотрите видео голов матча Шахтер - Арсенал-Киев.
Действующий чемпион страны донецкий Шахтер во втором туре чемпионата Украины разгромил дебютанта Премьер-лиги киевский Арсенал, забив три "сухих" мяча.
Шахтер — Арсенал-Киев 3:0
Голы: Мораес, 10, Фернандо, 31, Тайсон, 37.
Шахтер: Пятов — Данченко, Хочолава, Матвиенко, Бутко — Майкон, Алан Патрик (Степаненко, 66) — Марлос, Тайсон, Фернандо (Сиприано, 71) — Мораес.
Арсенал-Киев: Ситало — Николич, Пирис, Элич Балта, Дубинчак — Доронин (Семенюк, 59), Домбровский (Ориховский, 72) — Бушман (Черненко, 84), Евтоски, Лола — Баланюк.
Предупреждения: Элич Балта, Евтоски, Николич.
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