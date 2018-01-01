Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шахтер отправил три мяча в ворота Арсенала-Киев

Комментариев: 0
Донецкий Шахтер одержал разгромную победу во втором туре чемпионата Украины.
Шахтер
Шахтер
ФК Шахтер

Действующий чемпион страны донецкий Шахтер во втором туре чемпионата Украины разгромил дебютанта Премьер-лиги киевский Арсенал, забив три "сухих" мяча.

"Горнякам" удался быстрый гол - Мораес удачно подставил ногу после удара Тайсона. В средине первого тайма Тайсон записална своей счет вторую голевую передачу, в этот раз на Фернандо, который отметился дебютным голом за Шахтер.

Завершил разгром сам Тайсон, который точно пробил метров с 18.

Второй тайм также прошел в атаках Шахтера, однако "канонирам" удалось больше не пропустить в этой встрече.

Отметим, что после двух туров чемпионата лишь три команды показали 100% результат - Динамо, Шахтер и Александрия.

Смотрите все результаты второго тура чемпионата Украины.

Поделись:
Теги: Шахтер, Арсенал Киев, чемпионат Украины
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь