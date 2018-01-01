Шахтер отправил три мяча в ворота Арсенала-Киев

Донецкий Шахтер одержал разгромную победу во втором туре чемпионата Украины.

Действующий чемпион страны донецкий Шахтер во втором туре чемпионата Украины разгромил дебютанта Премьер-лиги киевский Арсенал, забив три "сухих" мяча.

"Горнякам" удался быстрый гол - Мораес удачно подставил ногу после удара Тайсона. В средине первого тайма Тайсон записална своей счет вторую голевую передачу, в этот раз на Фернандо, который отметился дебютным голом за Шахтер.

Завершил разгром сам Тайсон, который точно пробил метров с 18.

Второй тайм также прошел в атаках Шахтера, однако "канонирам" удалось больше не пропустить в этой встрече.

Отметим, что после двух туров чемпионата лишь три команды показали 100% результат - Динамо, Шахтер и Александрия.

Смотрите все результаты второго тура чемпионата Украины.