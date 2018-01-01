Шахтер отправил три мяча в ворота Арсенала-Киев
Донецкий Шахтер одержал разгромную победу во втором туре чемпионата Украины.
Действующий чемпион страны донецкий Шахтер во втором туре чемпионата Украины разгромил дебютанта Премьер-лиги киевский Арсенал, забив три "сухих" мяча.
"Горнякам" удался быстрый гол - Мораес удачно подставил ногу после удара Тайсона. В средине первого тайма Тайсон записална своей счет вторую голевую передачу, в этот раз на Фернандо, который отметился дебютным голом за Шахтер.
Завершил разгром сам Тайсон, который точно пробил метров с 18.
Второй тайм также прошел в атаках Шахтера, однако "канонирам" удалось больше не пропустить в этой встрече.
Отметим, что после двух туров чемпионата лишь три команды показали 100% результат - Динамо, Шахтер и Александрия.
Смотрите все результаты второго тура чемпионата Украины.
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