Олимпик - Ворскла 1:0 видео голов и обзор матча
Олимпик минимально обыграл Ворсклу во втором туре чемпионата Украины. Смотрите видео голов матча Олимпик - Ворскла.
Гол Виталия Балашова принес команде Романа Санжара победу в матче против полтавчан.
Олимпик - Ворскла 1:0
Гол: Балашов, 52.
Олимпик: Крынский — Зубейко, Гришко, Кравченко, Немчанинов — Вакуленко (Морозенко, 72), Кольцов — Ксенз, Сондей, Балашов (Г. Пасич, 67) — Дегтярев (Беленький, 82).
Ворскла: Шуст — Пердута, Чижов, Даллку, Сапай (Кадимян, 46) — Чеснаков (Кулач, 55), Кравченко (Мысык, 71) — Кобахидзе, Шарпар, Ребенок — Коломоец.
Предупреждения: Г. Пасич — Мысык, Даллку.
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