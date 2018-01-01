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Олимпик - Ворскла 1:0 видео голов и обзор матча

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Олимпик минимально обыграл Ворсклу во втором туре чемпионата Украины. Смотрите видео голов матча Олимпик - Ворскла.

Гол Виталия Балашова принес команде Романа Санжара победу в матче против полтавчан.

Олимпик - Ворскла 1:0

Гол: Балашов, 52.

Олимпик: Крынский — Зубейко, Гришко, Кравченко, Немчанинов — Вакуленко (Морозенко, 72), Кольцов — Ксенз, Сондей, Балашов (Г. Пасич, 67) — Дегтярев (Беленький, 82).

Ворскла: Шуст — Пердута, Чижов, Даллку, Сапай (Кадимян, 46) — Чеснаков (Кулач, 55), Кравченко (Мысык, 71) — Кобахидзе, Шарпар, Ребенок — Коломоец.

Предупреждения: Г. Пасич — Мысык, Даллку.

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Теги: Олимпик, Ворскла, чемпионат Украины, видео голов
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