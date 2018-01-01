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Украинский игрок потерял сознание, но его привели в чувство, чтобы он доиграл матч

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Игрок Буковины по хочу матч посетил Скорую помощь.
Украинский игрок потерял сознание, но его привели в чувство, чтобы он доиграл матч

В матче Второй лиги между тернопольской Нивой и Буковиной состоялся не самый приятный эпизод.

На 71-й минуте игры защитник Буковины Виталий Кузив пошел в стык с соперником. С первог взгляда ничего серьезного не случилось, но Кузив упал на газон, как оказалось, без сознания.

Соперник и главный арбитр матча Павел Дубровец оказали ему первую помощь, пока подоспели врачи Буковины.

Кузива привели в сознание и отвели в машину скорой помощи, которая дежурила на стадионе. Защитник получил помощь еще и там, после чего вернулся обратно на поле,  и доиграл матч до конца.

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Теги: Буковина, футбол
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