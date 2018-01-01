Украинский игрок потерял сознание, но его привели в чувство, чтобы он доиграл матч
Игрок Буковины по хочу матч посетил Скорую помощь.
В матче Второй лиги между тернопольской Нивой и Буковиной состоялся не самый приятный эпизод.
На 71-й минуте игры защитник Буковины Виталий Кузив пошел в стык с соперником. С первог взгляда ничего серьезного не случилось, но Кузив упал на газон, как оказалось, без сознания.
Соперник и главный арбитр матча Павел Дубровец оказали ему первую помощь, пока подоспели врачи Буковины.
Кузива привели в сознание и отвели в машину скорой помощи, которая дежурила на стадионе. Защитник получил помощь еще и там, после чего вернулся обратно на поле, и доиграл матч до конца.
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