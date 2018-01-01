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Марлос может продолжить карьеру в Роме – СМИ

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Итальянская Рома нашла замену Малкому, который в последний момент перешел в Барселону.
Марлос
Марлос
ФК Шахтер Донецк

Лидер донецкого Шахтера Марлос заинтересовал итальянскую Рому. Об этом сообщает ресурс forzaroma.info, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.

Римляне ищут нового футболиста из-за срыва перехода Малкома, который в последний момент подписал контракт с Барселоной. Также Рома присматривается и к хавбеку испанской Севильи Стивену Н'зонзи. 

Стоимость Марлоса, по версии Transfermarkt, оценивается в 11 миллионов евро, а контракт полузащитника с "горняками" рассчитан до лета 2021 года.

В прошлом сезоне Марлос провел в футболке Шахтера 40 матчей, забив 22 гола и отдав 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Шахтер избавился от Додо, отправив того в аренду.

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Теги: футбол, Марлос, Шахтер, Рома
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