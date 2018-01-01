Динамо нацелилось на защитника Копенгагена

Киевское Динамо может усилиться центральным защитником из датского Копенгагена.

Киевское Динамо нацелилось на защитника датского Копенгагена Михаэля Люфтнера. Об этом сообщает издание blesk.cz.

Агент 24-летнего центрбэка подтвердил интерес со стороны Динамо. Сообщается, что киевляне вступят в переговоры по чешскому защитнику, если Тамаш Кадар покинет клуб. Венгр может перейти в питерский Зенит.

В услугах Люфтнера, помимо Динамо, заинтересован бельгийский Генк и английский Вест Бромвич.

Ресурс Transfermarkt оценивает футболиста в один миллион евро. В минувшем сезоне защитник провел в составе Копенгагена 34 матча, забив один гол.

Ранее сообщалось, что Йосип Пиварич попал с сферу интересов испанского Бетиса.

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