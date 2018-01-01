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Пиварич попал в сферу интересов испанского клуба – СМИ

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Йосип Пиварич заинтересовал испанский Бетис.
Йосип Пиварич
Йосип Пиварич
Фк Динамо Киев

Испанский Бетис заинтересован в услугах хорватского защитника киевского Динамо Йосипа Пиварича. Об этом сообщает издание futbolistos.es.

Сумма потенциального трансфера пока что не сообщается. По данным ресурса transfermarkt, хорватский защитник оценивается в 2 миллиона евро.

Напомним, что Йосип Пиварич выступал на чемпионате мира со сборной Хорватией и вернется в расположение Динамо 2-го августа. В летнее межсезонье Динамо подписало на позицию левого защитника 25-летнего бразильца Сидклея, однако тот еще не дебютировал за первую команду.

Ранее сообщалось, что Дерлис Гонсалес договорился с бразильским Сантосом, а Динамо усилиться Витором Буэно.

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Теги: футбол, Динамо, Бетис, Йосип Пиварич
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