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Гонсалес договорился с Сантосом, Динамо должно усилиться Буэно – СМИ

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Динамо и Сантос обменяются игроками на правах аренды.
Дерлис Гонсалес
Дерлис Гонсалес
ФК Динамо Киев

Парагвайский полузащитник Динамо Дерлис Гонсалес все же договорился с бразильским Сантосом об условиях личного контракта. Несмотря на то, что в Бразилии футболист будет получать значительно меньше.

"Я просто хочу играть. И больше ничего. Мы договорились с Сантосом", – приводит слова Гонсалес издание Gazeta Esportiva.

Таким образом, Динамо сможет подписать контракт с 23-летним бразильцем Виторо Буэно, переход которого напрямую зависел от Дерлиса Гонсалеса и его решения.

Буэно был признан главным открытием чемпионата Бразилии в 2016 году. Также на счету полузащитника 100 матчей за Сантос, в которых он забил 21 гол и сделал 12 результативных передач. 

Ранее сообщалось, что клубы обменяются игроками на правах двухлетней аренды.

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Теги: футбол, Динамо, Сантос, Дерлис Гонсалес, Витор Буэно
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