Динамо вырвало победу над Львовом в компенсированное время

Киевляне одержали минимальную победу на выезде.

Киевское Динамо на последних секундах встречи вырвало победу у ФК Львов в матче второго тура чемпионата Украины.

Киевляне на протяжении всего матча давили, но игроки постоянно залезали в офсайд, и никак не могли пробить Бандуру.

Активно играл Вербич, свои моменты упустили Бурда и Буяльский, не реализовал выход один на один с Бандурой Сидорчук. Динамовцы нанесли по воротам соперника 14 ударов, девять из которых оказались в створ ворот. Для сравнения, у Львова всего один удар по воротам – на 29-й секунде встречи Аугусту пробил практически с центрального круга над перекладиной.

При этом, на табло до последнего горели нули. И все же Динамо удалось вырвать три очка. На 91-й добавленной минуте Хацкевич кинул в бой Русина и тот сразу же отличился. Буяльский низом покатил мяч в штрафную, там за него зацепился Андриевский и отдал ассист на Назария.

ФК Львов — Динамо 0:1

Гол: Русин, 90+2

ФК Львов: Бандура — Голиков, Адамюк, Парамонов, Воронин — Приймак (Рафаэль, 76), Каленчук — Волошинович (Панамби, 58), Аугусто, Западня (Тейлор, 64) — Бруно

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк (Русин, 90+1) — Буяльский, Че Че (Сидорчук, 63) — Цыганков, Гармаш (Андриевский, 58), Вербич — Беседин

Предупреждения: Аугусто — Беседин