Александрия - Заря 1:0 видео гола и обзор матча

Александрия дожала Зарю в матче 2-го тура чемпионата Украины. Смотрите видео голов матча Александрия - Заря.

Команде Шарана удалось забить единственный и победный в матче мяч благодаря усилиям Евгения Банады

Александрия — Заря 1:0

Гол: Банада, 85

Александрия: Панькив — Пашаев, Шендрик, Бондаренко, Задерака (Протасов, 76) — Банада, Запорожан, Ковалец (Грицук, 64) — Цуриков, Ситало, Полярус (Пономарь, 66).

Заря: Махарадзе — Тымчик, Сваток, Вернидуб, Чеберко — Гордиенко, Харатин (Силас, 55) — Караваев, Кочергин (Арвеладзе, 76), Лунев (Хомченовский, 63) — Громов.

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