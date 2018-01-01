Жилмар: Сможем добиться положительного результата с Динамо

Главный тренер новичка УПЛ рассказал, что поможет им в игре с киевлянами.

Главный тренер ФК Львов Жилмар намерен дать достойный отпор гостям из Киева.

“Динамо очень серьезный оппонент, который превосходит нас в классе и опыте, но к таким поединкам игроки всегда подходят с запредельной мотивацией, что, безусловно, должно внести свои коррективы в ход игры.

После победы в первом туре у нас была неделя на подготовку. Мы детально изучили соперника и готовы к своему первому домашнему поединку. Нужно показать характер, дисциплину, и тогда мы сможем добиться положительного результата. Я верю в нашу команду”, – цитирует Жилмара официальный сайт клуба.

Встреча между Львовом и Динамо состоится в субботу, 28 июля. На нашем сайте можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей 2-го тура УПЛ.

Напомним, что в этом поединке не примет участия полузащитник Динамо Николай Шапаренко, получивший серьезную травму.

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