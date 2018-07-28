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Полузащитник Динамо сломал нос и пропустит матч со Львовом

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Николай Шапаренко не поможет Динамо в ближайшем матче УПЛ.
Николай Шапаренко
Николай Шапаренко
Олег Батрак, iSport.ua

Динамо 28 июля проведет поединок 2-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором на выезде сыграет с новичком УПЛ – ФК Львовом.

Киевлянам не сможет помочь полузащитник команды Николай Шапаренко. Футболист сломал нос в предыдущем матче против Ворсклы, сообщает zbirna.com

Напомним, встреча между ФК Львов и киевским Динамо пройдет на стадионе Арена Львов. Стартовый свисток – в 19:30.

С расписанием и результатами 2-го тура УПЛ вы можете ознакомиться здесь.

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Теги: футбол, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, Динамо Киев, ФК Львов, Николай Шапаренко, травма
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