В сентябре Шахтер начнет выступления в Лиге чемпионов.

29 июля в кассах стадиона Металлист стартует продажа пакетов Лиги чемпионов на все домашние матчи "горняков" в групповом этапе турнира. Приобрести их могут только владельцы абонементов сезона-2018/19.

Преимущества:

– постоянное место на трибуне ОСК Металлист);

– экономия времени и средств (до 50% в сравнении с совокупной стоимостью билетов на три игры группового этапа).

Стоимость:

Standard: 300, 400, 500, 700, 900 и 1 200 гривен;

SkyUp Сlub (без пакета гостеприимства): 2 300 гривен;

Club 1936 (с пакетом гостеприимства): 4 000 гривен;

Roof Club (с пакетом гостеприимства): 7 000 гривен;

Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 9 000 гривен;

Семейный клуб: 500 гривен (детям до 17 лет – скидка 50% в кассах стадиона).

Напомним, Шахтер начнет выступления сразу с группового этапа Лиги чемпионов, поскольку стал чемпионом Украины по итогам сезона-2017/18.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!