Франков: Приятно обыгрывать Шахтер, а потом слушать все эти оправдания

Артем Франков поделился своими ощущениями от победы Динамо над Шахтером в Суперкубке Украины.

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков прокомментировал реакцию Шахтера после очередного поражения Динамо:

"Никто с Суперкубком не носится – это фантазии. Просто приятно обыгрывать Шахтер от случая к случаю, хотя бы для того, чтобы потом выслушивать все эти оправдания насчет "ненужности матча", "шахтеровского невезения", "динамовского антифутбола" и прочую хрень. Приятно!", – написал Франков в своей конференции на MatchDay.

Напомним, Динамо обыграло Шахтер в поединке за Суперкубок Украины.

После этой встречи защитник "горняков" Исмаили получил двухматчевую дисквалификацию за неспортивное поведение.

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