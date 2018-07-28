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Франков: Приятно обыгрывать Шахтер, а потом слушать все эти оправдания

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Артем Франков поделился своими ощущениями от победы Динамо над Шахтером в Суперкубке Украины.
Артем Франков
Артем Франков
Олег Батрак, iSport.ua

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков прокомментировал реакцию Шахтера после очередного поражения Динамо:

"Никто с Суперкубком не носится – это фантазии. Просто приятно обыгрывать Шахтер от случая к случаю, хотя бы для того, чтобы потом выслушивать все эти оправдания насчет "ненужности матча", "шахтеровского невезения", "динамовского антифутбола" и прочую хрень. Приятно!", – написал Франков в своей конференции на MatchDay.

Напомним, Динамо обыграло Шахтер в поединке за Суперкубок Украины.

После этой встречи защитник "горняков" Исмаили получил двухматчевую дисквалификацию за неспортивное поведение.

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Теги: футбол, Артем Франков, Динамо Киев, Шахтер, чемпионат Украины по футболу, УПЛ
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Комментариев (1)
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Юлий    28.07.2018, 09:13
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Юлий
Чем бы Артем не тешился ...
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