УПЛ: Шахтер примет Арсенал-Киев, Ворскла сыграет с Олимпиком

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Украины по футболу.

В Украине в рамках очередного тура УПЛ традиционно пройдет шесть поединков, два из которых состоятся в субботу (28 июля), а еще четыре – в воскресенье (29 июля).

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Украины по футболу:

Суббота, 28 июля

Александрия — Заря 1:0 (обзор матча)

Гол: Банада, 85

Александрия: Панькив — Пашаев, Шендрик, Бондаренко, Задерака (Протасов, 76) — Банада, Запорожан, Ковалец (Грицук, 64) — Цуриков, Ситало, Полярус (Пономарь, 66).

Заря: Махарадзе — Тымчик, Сваток, Вернидуб, Чеберко — Гордиенко, Харатин (Силас, 55) — Караваев, Кочергин (Арвеладзе, 76), Лунев (Хомченовский, 63) — Громов.

ФК Львов — Динамо 0:1 (обзор матча)

Гол: Русин, 90+2

ФК Львов: Бандура — Голиков, Адамюк, Парамонов, Воронин — Приймак (Рафаэль, 76), Каленчук — Волошинович (Панамби, 58), Аугусто, Западня (Тейлор, 64) — Бруно

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк (Русин, 90+1) — Буяльский, Че Че (Сидорчук, 63) — Цыганков, Гармаш (Андриевский, 58), Вербич — Беседин

Предупреждения: Аугусто — Беседин

Воскресенье, 29 июля

17:00 Карпаты – Черноморец

17:00 Олимпик – Ворскла

19:30 Мариуполь – Десна

19:30 Шахтер – Арсенал-Киев

Отметим, что накануне состоялось заседание КДК ФФУ, по итогам которого защитник Шахтера Исмаили получил двухматчевую дисквалификацию. Таким образом, бразилей пропустит встречу против киевского Арсенала.

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