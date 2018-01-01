УПЛ: Динамо отправится во Львов, Александрия дожала Зарю

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Украины по футболу.

В Украине в рамках очередного тура УПЛ традиционно пройдет шесть поединков, два из которых состоятся в субботу (28 июля), а еще четыре – в воскресенье (29 июля).

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Украины по футболу:

Суббота, 28 июля

Александрия — Заря 1:0

Гол: Банада, 85

Александрия: Панькив — Пашаев, Шендрик, Бондаренко, Задерака (Протасов, 76) — Банада, Запорожан, Ковалец (Грицук, 64) — Цуриков, Ситало, Полярус (Пономарь, 66).

Заря: Махарадзе — Тымчик, Сваток, Вернидуб, Чеберко — Гордиенко, Харатин (Силас, 55) — Караваев, Кочергин (Арвеладзе, 76), Лунев (Хомченовский, 63) — Громов.

19:30 ФК Львов – Динамо

Воскресенье, 29 июля

17:00 Карпаты – Черноморец

17:00 Олимпик – Ворскла

19:30 Мариуполь – Десна

19:30 Шахтер – Арсенал-Киев

Отметим, что накануне состоялось заседание КДК ФФУ, по итогам которого защитник Шахтера Исмаили получил двухматчевую дисквалификацию. Таким образом, бразилей пропустит встречу против киевского Арсенала.

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