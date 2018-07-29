УПЛ: Десна разгромила участника еврокубков от Украины

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Украины по футболу.

В Украине в рамках очередного тура УПЛ традиционно пройдет шесть поединков, два из которых состоятся в субботу (28 июля), а еще четыре – в воскресенье (29 июля).

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Украины по футболу:

Суббота, 28 июля

Александрия — Заря 1:0 (обзор матча)

Гол: Банада, 85

Александрия: Панькив — Пашаев, Шендрик, Бондаренко, Задерака (Протасов, 76) — Банада, Запорожан, Ковалец (Грицук, 64) — Цуриков, Ситало, Полярус (Пономарь, 66).

Заря: Махарадзе — Тымчик, Сваток, Вернидуб, Чеберко — Гордиенко, Харатин (Силас, 55) — Караваев, Кочергин (Арвеладзе, 76), Лунев (Хомченовский, 63) — Громов.

ФК Львов — Динамо 0:1 (обзор матча)

Гол: Русин, 90+2

ФК Львов: Бандура — Голиков, Адамюк, Парамонов, Воронин — Приймак (Рафаэль, 76), Каленчук — Волошинович (Панамби, 58), Аугусто, Западня (Тейлор, 64) — Бруно

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк (Русин, 90+1) — Буяльский, Че Че (Сидорчук, 63) — Цыганков, Гармаш (Андриевский, 58), Вербич — Беседин

Предупреждения: Аугусто — Беседин

Воскресенье, 29 июля

Карпаты - Черноморец 1:0

Гол: Швед, 16

Карпаты: Кучинский — Мирошниченко, Федецкий, Лебеденко, Мехремич — Голодюк (Эрбес, 53 (Бородай, 87)), Вербный — Мякушко, Карраскаль, Ди Франко (Варгас, 63) — Швед

Черноморец: Литовченко — Романюк, Рыжук, Грачев, Трубочкин — Савченко (Бабенко, 46), Смирнов — Татарков (Штогрин, 81), Леонов (Карноза, 53), Чорний — Диденко

Предупреждения: Кучинский — Савченко, Бабенко

Олимпик - Ворскла 1:0 (обзор матча)

Гол: Балашов, 52.

Олимпик: Крынский — Зубейко, Гришко, Кравченко, Немчанинов — Вакуленко (Морозенко, 72), Кольцов — Ксенз, Сондей, Балашов (Г. Пасич, 67) — Дегтярев (Беленький, 82).

Ворскла: Шуст — Пердута, Чижов, Даллку, Сапай (Кадимян, 46) — Чеснаков (Кулач, 55), Кравченко (Мысык, 71) — Кобахидзе, Шарпар, Ребенок — Коломоец.

Предупреждения: Г. Пасич — Мысык, Даллку.

Мариуполь — Десна 1:4

Голы: Вакула, 68 — Хлебас, 3, 22, Филиппов, 59, 78

Мариуполь: Худжамов — Кирюханцев (Вакула, 67), Чоботенко, Быков (Фомин, 30), Полегенько — Пихаленок, Белый — Чурко (Горбунов, 46), Мишнев, Тищенко — Борячук

Десна: Литовка — Д. Фаворов, Гитченко, Братков, Мостовой — Коберидзе, Огиря — Старенький (Банасевич, 75), Хлебас (Ермаков, 83), Волков (Слинкин, 89) — Филиппов

Предупреждение: Кирюханцев

Шахтер — Арсенал-Киев 3:0

Голы: Мораес, 10, Фернандо, 31, Тайсон, 37.

Шахтер: Пятов — Данченко, Хочолава, Матвиенко, Бутко — Майкон, Алан Патрик (Степаненко, 66) — Марлос, Тайсон, Фернандо (Сиприано, 71) — Мораес.

Арсенал-Киев: Ситало — Николич, Пирис, Элич Балта, Дубинчак — Доронин (Семенюк, 59), Домбровский (Ориховский, 72) — Бушман (Черненко, 84), Евтоски, Лола — Баланюк.

Предупреждения: Элич Балта, Евтоски, Николич.

Отметим, что накануне состоялось заседание КДК ФФУ, по итогам которого защитник Шахтера Исмаили получил двухматчевую дисквалификацию. Таким образом, бразилей пропустит встречу против киевского Арсенала.

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