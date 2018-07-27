Динамо о дисквалификации Исмаили: КДК ФФУ грубо нарушил свой же регламент

В киевском Динамо возмутились решением о двухматчевой дисквалификации защитника "горняков".

Киевское Динамо в возмущением отреагировало на решение КДК ФФУ о дисквалификации защитника Шахтера Исмаили на два матча, что означает, что игрок получил возможность сыграть в матче против киевского Динамо.

На официальном сайте киевлян вышла новость под названием "Вызов здравому рассудку". Приводим ниже часть новости:

"Сегодня Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины грубо нарушил свой же регламент - футболисту Шахтера Исмаили, который был удален с поля в матче за Суперкубок, вместо положенных трех матчей дисквалификации дали два, что в рамках действующего регламента невозможно. Причем ФФУ даже не искала хоть каких-то формально-юридических оснований для нарушения регламента. Просто решили, что Шахтеру без этого футболиста нельзя играть против Динамо. Потому зрителям будет неинтересно. Так и записали, а не заморачивались.

А зачем выдумывать? Можно просто каждое решение Федерации принимать в интересах Шахтера и его болельщиков. Или болельщика. Так прямо и писать, чтобы не тратить время на объяснения, которых не может быть. Почему за драку в последнем матче прошлого чемпионата Динамо заставили играть следующий домашний матч без зрителей, а Шахтер - нет? Почему игру ФК Львов против Динамо перенесли на день раньше? Почему арбитра, который осмелился удалить из поля игрока Шахтера, отстранили от судейства в следующих матчах чемпионата? Почему арбитр в матче Десна - Шахтер отменил чистый мяч, забитый черниговцами?

Благодаря решению КДК ФФУ по Исмаили теперь на все эти вопросы, возникшие лишь за несколько первых дней чемпионата и на многие другие, можно дать прямой ответ - так нужно Шахтеру и его зрителям.

Мы не знаем, почему Шахтер не может выигрывать без такой помощи. Но можем предположить, что в дальнейшем в интересах болельщиков этой команды начнут пренебрегать не только регламентом, но и самими правилами игры. Решат, например, что всем соперникам Шахтера в интересах зрителей следует назначать по три одиннадцатиметровых. Что соперники Шахтера должны в интересах зрителей играть вдесятером против одиннадцати, а, может, и вдевятером. Что матчи с участием Шахтера в интересах болельщиков будут продолжаться до тех пор, пока Шахтер не выиграет ...

Чем может ответить Динамо, у которого тоже есть зрители? Наш ответ будет простой - мы всегда будем играть по правилам и соблюдать регламент, что бы там ни придумала ФФУ. Дисквалифицируют весь основной состав - будем играть резервистами. Будут удалять наших игроков по вымышленным причинам - будем играть в десять игроков, в девять, в восемь ... Не засчитают забитый динамовцами мяч - будем забивать еще! Что они еще придумают в интересах зрителей, не можем знать. Знаем одно - мы всегда будем бороться за победу честно.

А тем, кто думает, что закон для них не писан, и что они могут делать все, что хотят, и им за это ничего не будет, хотим напомнить, чем в Украине заканчивается такое поведение. У Динамо миллионы болельщиков, которых не обманешь ежедневной ложью из телеканалов, которые пребывают в здравом уме, и которые хотят жить по правилам. А тех, кто так жить не хочет - научат. Не сомневайтесь!", - говорится в новости.

Напомним, на 90+5 минуте поединка за Суперкубок Украины между игроками Динамо и Шахтера возникла конфликтная ситуация, в которой бразилец толкнул защитника киевлян Никиту Бурду. За это футболист "оранжево-черных" был удален с поля.

Таким образом, Исмаили сможет сыграть следующий раз в матче против Динамо в рамках 3-го тура УПЛ, поскольку один поединок он уже пропустил – стартовую встречу национального первенства с Десной.

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