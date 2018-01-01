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Шахтер избавился от ненужного бразильца

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Защитник Додо отправится в аренду в Виторию Гимараэш.
Додо
Додо
ФК Шахтер

Как стало известно Football.uaШахтер отправил Додо в аренду в Виторию Гимараэш. Соглашение рассчитано на один сезон.

Новый клуб защитника в прошлом сезоне финишировал на 9-м месте в Примейре.

Ожидается, что в ближайшее время о сделке будет объявлено официально. 

Шахтер приобрел Додо у бразильской Коритибы, но после возвращения в клуб Олега Данченко, молодой игрок оказался не нужным главному тренеру Паулу Фонсеке.

Ранее сообщалось, что Тайсон покинет Шахтер.

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Теги: Додо, Шахтер, чемпионат Украины, трансфер
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