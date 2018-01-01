Шахтер избавился от ненужного бразильца

Защитник Додо отправится в аренду в Виторию Гимараэш.

Как стало известно Football.ua, Шахтер отправил Додо в аренду в Виторию Гимараэш. Соглашение рассчитано на один сезон.

Новый клуб защитника в прошлом сезоне финишировал на 9-м месте в Примейре.

Ожидается, что в ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Шахтер приобрел Додо у бразильской Коритибы, но после возвращения в клуб Олега Данченко, молодой игрок оказался не нужным главному тренеру Паулу Фонсеке.

Ранее сообщалось, что Тайсон покинет Шахтер.

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