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Сидорчук от детей узнал, чем отличаются двойняшки от воды

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Полузащитник Динамо и сборной Украины Сергей Сидорчук встретился юными фанатами.
Сергей Сидорчук
Сергей Сидорчук

В Киеве состоялась очередная акция в рамках проекта известного украинского журналиста Миколы Василькова #UkrTribuna  - в этот раз при участии популярного футболиста Сергея Сидорчука.

В торгово-развлекательном комплексе Караван на встречу с игроком собрались преимущественно дети всех возрастных групп. Сидорчук провел длительную автограф-сессию, позволил сфотографироваться всем желающим и разыграл призы среди аудитории. В частности выяснилось, что любимый игрок Сидорчука Стивен Джерард, слушает Сидорчук музыку Монатика, а живет на базе вместе с Николаем Морозюком.

Главный приз, футболку киевского Динамо с 5 номером, получил болельщик из Киева, который поставил изобретательные вопросы.

- У вас же двойняшки, - спросил он футболиста.
- Да
- А знаете чем отличаются двойняшки от воды?
- Честно сказать нет ...
- Когда вода, говорят H₂0, а когда двойняшки, "О, целых два!"

Динамовец провел больше часа в общении с детьми, вопросы касались обуви, личной жизни, школьных предметов и футбольной стратегии. Сергей с удовольствием вспомнил детство и даже дал советы юношам.

Следующее событие проекта #UkrTribuna состоится в августе 2018 года.

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Теги: Сергей Сидорчук, сборная Украины, Динамо Киев
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