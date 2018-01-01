Сидорчук от детей узнал, чем отличаются двойняшки от воды

Полузащитник Динамо и сборной Украины Сергей Сидорчук встретился юными фанатами.

В Киеве состоялась очередная акция в рамках проекта известного украинского журналиста Миколы Василькова #UkrTribuna - в этот раз при участии популярного футболиста Сергея Сидорчука.

В торгово-развлекательном комплексе Караван на встречу с игроком собрались преимущественно дети всех возрастных групп. Сидорчук провел длительную автограф-сессию, позволил сфотографироваться всем желающим и разыграл призы среди аудитории. В частности выяснилось, что любимый игрок Сидорчука Стивен Джерард, слушает Сидорчук музыку Монатика, а живет на базе вместе с Николаем Морозюком.

Главный приз, футболку киевского Динамо с 5 номером, получил болельщик из Киева, который поставил изобретательные вопросы.

- У вас же двойняшки, - спросил он футболиста.

- Да

- А знаете чем отличаются двойняшки от воды?

- Честно сказать нет ...

- Когда вода, говорят H₂0, а когда двойняшки, "О, целых два!"

Динамовец провел больше часа в общении с детьми, вопросы касались обуви, личной жизни, школьных предметов и футбольной стратегии. Сергей с удовольствием вспомнил детство и даже дал советы юношам.

Следующее событие проекта #UkrTribuna состоится в августе 2018 года.