Майкон: Стиль Шахтера отличается от того, к чему я привык

Бразильский новичок чемпиона Украины рассказал о своей адаптации в донецком клубе.

Новичок Шахтера Майкон провел свой дебютный матч против Десны, после чего поделился впечатлениями и рассказал, как проходит процесс адаптации в новой команде.

“Украинский футбол сильно отличается от того, что можно наблюдать в Бразилии. Но, тем не менее, я стараюсь быстро ко всему привыкнуть и многому научиться. Мне очень помогает Фонсека. Благодаря тренеру я понимаю, как здесь нужно играть, и что от меня требуется на поле.

В Коринтиансе мы больше прижимались к воротам и выходили в контратаки. В шахтере все заточено на контроль мяча и это позволит мне раскрыть свои лучшие качества.

Очень бросается отличие местной культуры, обычаев и быта. Это непросто, вникнуть в такой образ жизни, но я благодарен партнерам по команде, они максимально смягчают этот процесс”,- цитирует бразильца пресс-служба Шахтера.

Майкон дебютировал за “горняков” в стартовом туре УПЛ. Чемпион Украины разобрался с новичком элитного дивизиона Десной.

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