На Бернарда претендуют 12 клубов

Бывший игрок Шахтера находится в поисках новой команды.

Экс-полузащитник Шахтера Бернард получил предложения от 12 клубов, сообщает Globo.

Лидером в борьбе за бразильца, покинувшего донецкий клуб на правах свободного агента, является Челси.

Кроме лондонцев на Бернарда претендуют Монако, Бенфика, Вест Хэм, Лестер, Вольфсбург, бразильские Палмейрас, Гремио и другие.

Сам же Бернард планирует остаться в Европе.

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