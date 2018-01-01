На Бернарда претендуют 12 клубов
Бывший игрок Шахтера находится в поисках новой команды.
Экс-полузащитник Шахтера Бернард получил предложения от 12 клубов, сообщает Globo.
Лидером в борьбе за бразильца, покинувшего донецкий клуб на правах свободного агента, является Челси.
Кроме лондонцев на Бернарда претендуют Монако, Бенфика, Вест Хэм, Лестер, Вольфсбург, бразильские Палмейрас, Гремио и другие.
Сам же Бернард планирует остаться в Европе.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил