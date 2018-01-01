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На Бернарда претендуют 12 клубов

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Бывший игрок Шахтера находится в поисках новой команды.
Бернард
Бернард
Getty Images

Экс-полузащитник Шахтера Бернард получил предложения от 12 клубов, сообщает Globo.

Лидером в борьбе за бразильца, покинувшего донецкий клуб на правах свободного агента, является Челси.

Кроме лондонцев на Бернарда претендуют Монако, Бенфика, Вест Хэм, Лестер, Вольфсбург, бразильские Палмейрас, Гремио и другие.

Сам же Бернард планирует остаться в Европе.

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Теги: Бернард, Шахтер, Монако, Бенфика, Лестер, Вест Хэм, Челси, трансфер
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