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КДК ФФУ наказал Исмаили за поведение в матче с Динамо

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КДК ФФУ вынес решение по делу игрока донецкого Шахтера Исмаили.
Исмаили в матче против Динамо
Исмаили в матче против Динамо
ФК Шахтер

В пятницу, 27 июля, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины, по итогам которого защитник Шахтера получил двухматчевую дисквалификацию.

Напомним, на 90+5 минуте поединка за Суперкубок Украины между игроками Динамо и Шахтера возникла конфликтная ситуация, в которой бразилец толкнул защитника киевлян Никиту Бурду. За это футболист “оранжево-черных“ был удален с поля.

По информации официального сайта ФФУ, Шахтер также направил письмо в организацию с просьбой о дисквалификации еще двух участников инцидента – Томаша Кендзеры и Тамаша Кадара. Однако ни один игрок столичного клуба не был наказан.

Таким образом, Исмаили сможет сыграть следующий раз в матче против Динамо в рамках 3-го тура УПЛ, поскольку один поединок он уже пропустил – стартовую встречу национального первенства с Десной.

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Теги: футбол, Исмаили, КДК ФФУ, дисквалификация, Шахтер, УПЛ, чемпионат Украины по футболу
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