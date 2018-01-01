Защитник Динамо может перейти в Гамбург

Карлос Самбрано может вернуться в немецкую Бундеслигу.

Защитник Динамо Карлос Самбрано может продолжить карьеру в Германии.

Как сообщает Bild, игрок киевлян интересен Гамбургу, который в прошлом сезоне вылетел во вторую Бундеслигу.

Самбрано уже играл в Бундеслиге за Айнтрахт Ф, Шальке и Санкт-Паули.

Отметим, что Карлос прешел в Динамо на правах свободного агента в конце января 2018-го, но лишь три раза попадал в заявку на матчи УПЛ.

Ранее перуанец, не сыгравший ни одного матча за клуб, заявил, что наслаждается отпуском после трудного сезона.

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