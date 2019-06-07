Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Петраков – о разгроме от Португалии: Эту игру проиграл я

Комментариев: 0
Тренер юношеской сборной Украины Александр Петраков прокомментировал разгромное поражение от сборной Португалии.
Александр Петраков
Александр Петраков
Football.u

Главный тренер юношеской сборной Украины Александр Петраков прокомментировал поражение своих подопечных в полуфинале чемпионата Европы-2018 от сборной Португалии (0:5).

"Эту игру проиграл я. Вину за поражение беру на себя. Они каждый в отдельности подумали, что они очень сильные футболисты. Я же говорю, что мы сильны командой. Они подумали иначе. Один недобежал, один недобил, один не подстраховал.

Думали, что все пройдет так. Их наказали. Это хорошее поражение для них, в юношеском футболе не все складывается гладко. В жизни есть черные и белые полосы, вот сегодня черная.

Мы получили хорошую пощечину. Мы продолжаем, мы будем играть на чемпионате мира. Откровенно говоря, Португалия сильнее нас. Могу поздравить португальцев с выходом в финал", – сказал Петраков в комментарии телеканалу Футбол 1.

Напомним, что выход в плей-офф на чемпионате Европы дает право на прямую попасть на чемпионат мира. Мировое первенство среди футболистов до 20 лет пройдет в Польше.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Александр Петраков, сборная Украины, чемпионат Европы U 19
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь