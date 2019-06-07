Петраков – о разгроме от Португалии: Эту игру проиграл я

Тренер юношеской сборной Украины Александр Петраков прокомментировал разгромное поражение от сборной Португалии.

Главный тренер юношеской сборной Украины Александр Петраков прокомментировал поражение своих подопечных в полуфинале чемпионата Европы-2018 от сборной Португалии (0:5).

"Эту игру проиграл я. Вину за поражение беру на себя. Они каждый в отдельности подумали, что они очень сильные футболисты. Я же говорю, что мы сильны командой. Они подумали иначе. Один недобежал, один недобил, один не подстраховал.

Думали, что все пройдет так. Их наказали. Это хорошее поражение для них, в юношеском футболе не все складывается гладко. В жизни есть черные и белые полосы, вот сегодня черная.

Мы получили хорошую пощечину. Мы продолжаем, мы будем играть на чемпионате мира. Откровенно говоря, Португалия сильнее нас. Могу поздравить португальцев с выходом в финал", – сказал Петраков в комментарии телеканалу Футбол 1.

Напомним, что выход в плей-офф на чемпионате Европы дает право на прямую попасть на чемпионат мира. Мировое первенство среди футболистов до 20 лет пройдет в Польше.

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