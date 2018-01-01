Тайсон покинет Шахтер

Тайсон в летнее межсезонье покинет донецкий Шахтер.

Донецкий Шахтер в летнее межсезонье намерен расстаться с Тайсоном. Об этом стало известно Football.ua.

По информации бразильских СМИ, Сан-Паулу уже сделал официальное предложение Шахтеру по трансферу Тайсона.

По данным ресурса Transfermarkt, стоимость 30-летнего бразильца оценивается в 11 миллионов евро, а его контракт с "горняками" действует до лета 2021 года.

Сам же Тайсон ранее заявлял, что хотел бы вернуться в бразильский Интернасьональ, откуда в свое время и переехал в Украину.

На счету Тайсона 203 матча и 36 голов в футболке Шахтера. Также бразилец выиграл с "горняками" четыре раза чемпионат Украины и столько же раз Кубок.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!