Тайсон покинет Шахтер
Тайсон в летнее межсезонье покинет донецкий Шахтер.
Донецкий Шахтер в летнее межсезонье намерен расстаться с Тайсоном. Об этом стало известно Football.ua.
По информации бразильских СМИ, Сан-Паулу уже сделал официальное предложение Шахтеру по трансферу Тайсона.
По данным ресурса Transfermarkt, стоимость 30-летнего бразильца оценивается в 11 миллионов евро, а его контракт с "горняками" действует до лета 2021 года.
Сам же Тайсон ранее заявлял, что хотел бы вернуться в бразильский Интернасьональ, откуда в свое время и переехал в Украину.
На счету Тайсона 203 матча и 36 голов в футболке Шахтера. Также бразилец выиграл с "горняками" четыре раза чемпионат Украины и столько же раз Кубок.
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